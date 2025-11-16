Mikołaj Bagiński, który w sieci znany jest pod pseudonimem Bagi, zawalczy o Kryształową Kulę w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Widzowie show Polsatu go pokochali i zdecydowali, że chcą zobaczyć go w wielkim finale. W rozmowie z Party.pl influencer i jego taneczna partnerka zdradzili, co chcą pokazać w ostatnim odcinku.

Bagi szykuje się na finał "Tańca z Gwiazdami"

Choć trudno w to uwierzyć, to przed nami ostatni już odcinek jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". W połowie września br. rozpoczęła się jubileuszowa odsłona show Polsatu. Wśród uczestników programu znalazł się Mikołaj Bagiński czyli "Bagi". Influencer stworzył zgrany duet z Magdaleną Tarnowską, a widzowie ich pokochali. Ostatnio wyszło na jaw, jak głosowali widzowie w półfinale "Tańca z Gwiazdami" i jak donosił wówczas Pudelek to właśnie Bagi otrzymał od nich największe wsparcie.

Tuż po półfinałowym odcinku show Polsatu reporter Party.pl zapytał Mikołaja Bagińskiego i Magdalenę Tarnowską, czego możemy spodziewać się w wielkim finale. Co chcą pokazać w ostatnim odcinku? Para od razu szczerze odpowiedziała.

Ja powiem jedno słowo i myślę, że na tym zakończymy - prawdę wyznała tancerka.

Ja też tak myślę. Rozmawiamy dużo z Madzią o tym w ogóle jakie rzeczy chcielibyśmy żeby nam towarzyszyły w tym programie i myślę, że to jest to. Na tyle ta prawda, o której mówimy i pokazujemy na naszych vlogach i tak dalej, że się broni, że nie chcemy teraz zmieniać strategii na finał, przygotować czegoś kompletnie z czapy. Nie mamy żadnych asów w rękawie, wjeżdżamy w to i lecimy tak samo jak lecieliśmy wcześniej, ale na pewno troszeczkę mocniej na freestylu dodał Bagi.

Zobaczcie naszą rozmowę z Bagim i jego taneczną partnerką!

