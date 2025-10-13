Podsumował wesele Wersow i Friza: "Pewnie jedyny ślub w Polsce, który się zwróci"
Ślub Wersow i Friza to zdecydowanie jedno z najbardziej komentowanych wydarzeń tego roku. Chociaż to najpiękniejszy dzień w życiu influencerów, to nie brakuje kontrowersji. Internauci zarzucają im monetyzację prywatności i wypominają słowa, w których zarzekali się, że przeżyją ten czas tylko w gronie najbliższych. Tymczasem fragmenty ze ślubu znalazły się w kinowym filmie. Jakie podejście do tego, co dzieje się wokół ślubu Friza i Wersow ma Jay z "Hotelu Paradise"?
Związek Wersow i Friza budował się na oczach internautów. Wiśniewscy poznali się w 2018 roku. Dziś są już nie tylko szczęśliwymi rodzicami ale również zdecydowali się na ślub, którego fragmenty upublicznili w kinowym filmie. Ten krok wywołał sporo kontrowersji w sieci. Odniósł się do tego Jay z "Hotelu Paradise".
Jay z "Hotelu Paradise" o ślubie Wersow i Friza
Wersow i Friz wzięli ślub w tajemnicy. Wraz z zaproszonymi gośćmi wyjechali do Grecji, gdzie złożyli sobie przysięgę. Ślub i wesele influencerów wyniosło ok. dwóch milionów złotych, czym pochwalili się w wywiadzie u Kuby Wojewódzkiego. Jak podkreślił Friz, to nie tylko impreza ale również kilkudniowe wakacje, dla każdego zaproszonego gościa.
Chociaż sama uroczystość była prywatna, to nie brakowało kamer. Wersow i Friz postanowili pokazać urywek ze swojego ślubu w filmie "Friz & Wersow. Miłość w czasach online". Ten krok wywołał w sieci sporo kontrowersji, ze względu na fakt, że influencerzy powtarzali, że to moment z ich życia, którym nie chcą się dzielić. W sieci pojawiło się mnóstwo krytyki, a film został oceniony na zaledwie 1,9 gwiazdek. Jay z "Hotelu Paradise", który jest blisko z uniwersum "Ekipy" w rozmowie z Party.pl, podsumował krótko:
Nie jestem do tego negatywnie nastawiony, jak już mogłem czytać online. Każdy ma swoje życie. Mi się wydaje, że to pewnie jedyny ślub w Polsce, który się zwróci.
Co jeszcze nam powiedział? Zobaczcie nasze wideo.
