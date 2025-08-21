Piotr Kraśko jest jednym z czołowych prezenterów w rodzimej telewizji, dzięki czemu może poszczycić się bogatym doświadczeniem. Choć cieszy się ogromną popularnością, w swojej karierze znalazł się w centrum kilku skandali, za które spotkał się niekiedy z poważnym hejtem. To z pewnością pozwala mu spojrzeć z nieco innej perspektywy na problemy, jakie dosięgnęły Nawrockich, gdy internauci okazali się bezlitośni dla ich córki.

Piotr Kraśko zabrał głos ws. Kasi Nawrockiej

Odkąd mała Kasia Nawrocka, córka nowej pary prezydenckiej, pojawiła się u boku rodziców na jednym z oficjalnych wystąpień, nie przestaje budzić zaciekawienia mediów i opinii publicznej. Niestety, dziewczynkę dotknął także okrutny hejt, który był oburzający również dla wielu przeciwników Karola Nawrockiego.

Głos zabrało wówczas mnóstwo gwiazd, stanowczo negując bezpodstawne krytykowanie dziecka. Teraz o sprawę został przez naszą reporterkę zapytany Piotr Kraśko. Dziennikarz podkreślił, że w jego opinii, dzieci nie powinny być obecne w przestrzeni politycznej. Zwrócił również uwagę na fakt, że właśnie z powodu wszechobecnego w tym środowisku hejtu, w Stanach Zjednoczonych młodzi ludzie nie chcą się angażować w politykę.

Uważam, że dzieci polityków powinny być absolutnie poza pewnym poziomem emocji, który jest w tych sytuacjach niewyobrażalny wręcz. To jest zupełnie niepotrzebne

Co jeszcze nam powiedział? Czy jego zdaniem to nie koniec trudnych chwil dla rodziny Nawrockich?

Karol Nawrocki nowym prezydentem RP – Kasia skradła serca Polaków! East News

