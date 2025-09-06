Paulina Krupińska w rozmowie z Party.pl opowiedziała o najnowszym sezonie "Dzień Dobry TVN". Po wakacyjnej przerwie śniadaniówka znów emitowana jest codziennie, a produkcja przygotowała dla widzów mnóstwo niespodzianek. Gwiazda TVN uchyliła rąbka tajemnicy.

Paulina Krupińska o nowym sezonie "Dzień Dobry TVN"

Choć trudno w to uwierzyć, to "Dzień Dobry TVN" ma już dwadzieścia lat. W 2005 roku śniadaniówka TVN zadebiutowała na antenie. Program stał się jednym z największych hitów stacji i chyba nikt nie wyobraża sobie tego, żeby "DDTVN" miało zniknąć z ramówki. W tym roku śniadaniówka świętuje dwudzieste urodziny i z tej okazji, do programu wraca mnóstwo gwiazd, które w przeszłości prowadziły "Dzień Dobry TVN".

Teraz Paulina Krupińska w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedziała, czego w najnowszym sezonie "DDTVN" mogą spodziewać się widzowie. Prowadząca nie ukrywa emocji.

Historia zatoczy koło dlatego, że ci prowadzący z poprzednich lat będą na naszym zjeździe absolwentów. Będziemy świętować cały miesiąc, całą jesień dwudziestolecie, ten okrągły jubileusz. Dawni prowadzący będą prowadzić pełne programy, ja również wystąpię w takim wyjątkowym duecie z poprzednim prowadzącym zdradziła prowadząca ''Dzień Dobry TVN''.

Co jeszcze powiedziała nam Paulina Krupińska? Sprawdźcie nasz materiał wideo.

