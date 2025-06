Paula Wicherska zdobyła popularność za sprawą programu "Love Never Lies", gdzie wystąpiła ze swoim ówczesnym partnerem. Choć związek po show się rozpadł, ona zyskała rzeszę sympatyków, którzy chętnie śledzą jej życie. Nie tak dawno Paula dzieliła się z nimi relacją z... operacji powiększenia biustu. Więcej na ten temat opowiedziała w rozmowie z Party.pl.

Odkąd Paula wystąpiła w "Love Never Lies" ochoczo relacjonuje w sieci swoje życie. Nie mogła więc ominąć tak ważnego dla niej momentu, jak powiększenie biustu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych pokazała całą podróż, samą operację oraz rekonwalescencję. Teraz, w rozmowie z naszą reporterką, opowiedziała nieco więcej o swoim podejściu do medycyny estetycznej.

Jak wyznała, zdążyła już poprawić kilka rzeczy i nie zamierza tego ukrywać. Paula podkreśliła, że choć uważa się za osobę pewną siebie, chętnie zmienia w swoim wyglądzie to, co nieszczególnie się jej podoba.