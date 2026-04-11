Przed nami kolejny odcinek "Tańca z gwiazdami". Uczestnicy wykorzystują ostatnie chwile na przygotowania, a naszej reporterce udało się odwiedzić Izę Skierską i Kamila Nożyńskiego podczas jednej z prób. W pewnym momencie tancerka zaskoczyła wyznaniem ws. programowego partnera.

Skierska wyznała to Nożyńskiemu przed naszą kamerą

Od początku 18. edycji "Tańca z gwiazdami" opinia publiczna żywo dyskutuje na temat relacji Izy Skierskiej i Kamila Nożyńskiego. Duet doskonale radzi sobie ze współpracą na parkiecie, jednak fani podejrzewają, że za kulisami połączyło ich coś więcej. Oni sami unikają raczej jasnego komentarza w tej sprawie i podtrzymują jedynie, że nawiązali koleżeńską relację.

To niewątpliwie pomaga im jeszcze lepiej wspierać się w trakcie przygotowań do kolejnych odcinków show. W rozmowie z naszą reporterką para opowiedziała o treningach i postępach, jakie zrobił na parkiecie Nożyński. W pewnym momencie Izabela Skierska zdobyła się na szczere wyznanie, stanowczo chwaląc gwiazdora.

Jeszcze nie jesteśmy gotowi na 100%, mamy jeszcze chwilę czasu. Zresztą z tańcem tak jest - nigdy nie jest się wystarczająco gotowym, bo zawsze można coś ulepszyć. Natomiast mówię to totalnie szczerze - Kamil naprawdę dobrze tańczy ten taniec, który mamy na dogrywce. I teraz kwestia tego, czy pokażemy to w niedzielę na live czy nie

W pierwszej sekundzie Nożyńskiego aż zamurowało i wycedził jedynie krótkie:

Wow

