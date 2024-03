Choć w życiu Dody nie brakowało kontrowersji, przed laty sporym echem odbił się jej udział w programie "Bar". Jak wówczas zareagowali na to jej rodzice? Można się zdziwić!

Doda już od przeszło 20 lat króluje w polskim show-biznesie i choć niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, w jej karierze nie brakowało afer i skandali. W podobny sposób zresztą udało jej się zagrzać stabilną pozycję w mediach, bowiem jej sława na dobre wystartowała, gdy wzięła udział w popularnym i głośnym reality show - "Bar".

Przez 3 miesiące widzowie śledzili losy uczestników, zarówno w pracy w tytułowym "Barze", jak i w domku barowiczów. Doda, biorąc udział w programie, miała zaledwie 18 lat, a swoimi odważnymi stylizacjami i ostrym dość charakterem błyskawicznie zaskarbiła sobie uwagę wszystkich. Jak jednak na jej udział zareagowali rodzice?

W rozmowie z nami wyznała, że nieszczególnie mieli coś przeciwko, ponieważ... razem z nimi z zapartym tchem oglądała wszystkie odcinki. Jej mama doskonale znała show, dlatego, gdy do Dody trafiła propozycja wzięcia udziału, ta nie wahała się nawet chwili.