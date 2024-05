Paulina Smaszcz mówi, że kobiety mają niskie poczucie własnej wartości i podkreśla, że badania dotyczące tego tematu są bezlitosne. Dziennikarka dodaje też wprost, że w naszym kraju jesteśmy znacznie bardziej wyrozumiali dla mężczyzn, nawet jeśli chodzi o kontrowersyjne sytuacje. Paulina Smaszcz przyznała też, że ma już za sobą ten trudny czas po rozstaniu, ale nie owija w bawełnę i mówi wprost:

Paulina Smaszcz w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską wróciła wspomnieniami do czasu rozstania i rozwodu. Dziennikarka podkreśla, że nie wszystkim podobał się sposób, w jaki radziła sobie w tym trudnym czasie, ale ona sama żyje w zgodzie ze sobą i swoimi zasadami.

Dodaje też, jak jej zdaniem są postrzegane sytuacje, kiedy to mąż zostawia żonę, a jak te kiedy to kobieta decyduje o rozstaniu: