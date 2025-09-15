Pierwszy odcinek najnowszej, jubileuszowej odsłony "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W minioną niedzielę uczestnicy show Polsatu zadebiutowali na parkiecie, a ogromnych emocji nie brakowało. Tuż po odcinku Aleksander Sikora i Daria Syta w rozmowie z Party.pl komentowali swój występ. Nagle wydarzyło się to!

Daria Syta chwaliła Aleksandra Sikorę. Prezenter odwdzięczył się buziakiem

Aleksander Sikora i Daria Syta są jedną z par, które w w nowej edycji "Tańca z Gwiadami" rozpoczęły walkę o Kryształową Kulę. W minioną niedzielę Aleksander Sikora rozpalił parkiet w "Tańcu z Gwiazdami", a fani piszą wprost, że prowadzący "Halo tu Polsat" powinien znaleźć się w finale. A jak swój występ komentowali Sikora i Syta? Taneczna para w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedzieli, co wydarzyło się podczas ich tańca.

Chciałam powiedzieć, że byłam z Olka bardzo i jestem do tej pory dumna bo najtrudniejsze w tańcu jest to żeby reagować tu i teraz, być świadomym i obecnym w danej sytuacji. Tu się dużo dzieje, jest muzyka, jest publiczność, są kamery i jak Oluś się zorientował już w trakcie, że nie ma nakolanników to inaczej trochę ułożył ręce do naszego podnoszenia. Ja tak spojrzałam i mówię ''a spróbuję'' i on zareagował na to, co ja zrobiłam - wstał, jeszcze spojrzał mi w oczy i widziałam takie ''robić?'' i pojechał na tych kolanach komentowała tancerka.

Kiedy Daria Syta chwaliła Aleksandra Sikorę ten nagle dał jednego, a później drugiego buziaka swojej tanecznej partnerce! Zobaczcie sami nasz materiał wideo i sprawdźcie, co po swoim występie w "Tańcu z Gwiazdami" mówił Sikora.

