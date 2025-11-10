Już za tydzień odbędzie się wielki finał 17. edycji "Tańca z Gwiazdami". Na parkiecie zobaczymy uczestników w składzie:

Para nr 1: Maurycy Popiel i Sara Janicka;

Para nr 9: Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska;

Para nr 4: Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko.

Bagi i Magda tuż po "Tańcu z Gwiazdami" zdecydowali się zrobić, coś na co nie zdecydowała się żadna inna para. To niesamowite, co wydarzyło się w Warszawie. Tuż po programie podzielili się z nami również swoimi przemyśleniami na temat awansu do finału.

Bagi i Magda o awansie do finału "Tańca z Gwiazdami"

Wiadomo już jak głosowali widzowie w półfinale "Tańca z Gwiazdami". W zestawieniu z tym, jak głosowali sami jurorzy okazało się, że zestawienie finałowe nieco się zmieniło. Jak wynika z informacji podanych przez serwis Pudelek.pl, to Bagi mógł liczyć na najwięcej głosów od widzów w półfinale. Za nim znaleźli się Maurycy Popiel oraz Tomasz Karolak.

W rozmowie z Party.pl, Mikołaj Bagiński tuż po werdykcie półfinałowym, mówił:

Nie wiem, czy jesteśmy top 1, top 2 czy top 3 w głosowaniach, nie mamy takich informacji, są to tajne informacje, natomiast (...) staram się pokazywać ludziom, że okej, jestem influencerem, chcę robić kontent, mam widzów dookoła siebie, których po prostu kocham i szanuję ale chcę pokazać, że nie idę na łatwiznę tylko chcę też pokazać, że mogę się nauczyć tańca, że uczę się.

Bagi i Magda spotkali się z fanami po awansie do finału "Tańca z Gwiazdami"

Mikołaj "Bagi" Bagiński nie zapomina jednak o tym, jak wielkie wsparcie wraz z Magdą dostają od jego fanów. Dlatego tuż po półfinale zdecydował się zrobić spontaniczne spotkanie z nimi pod ulubionym fast foodem, do którego udają się po każdym odcinku na żywo:

Jestem świadomy bardzo tego, że mamy super community i po prostu na co dzień mówię Madzi, że to co robimy jest po prostu magiczne i sama otoczka ludzi wokół nas, którzy głosują, piszą, komentują, podchodzą do nas na ulicy. Nawet dzisiaj idziemy się z nimi zobaczyć, podałem adres Maca (restauracji Mc'Donalds - przyp. red.), pod którego jedziemy, żeby wszyscy wbijali, bo chcemy ich na żywo wyprzytulać i podziękować i jesteśmy świadomi, że tych widzów jest dużo powiedział Bagi w rozmowie z nami.

Niedługo później Bagi i Magda podzielili się nagraniami z tego spotkania.

Wczoraj o 23:00 dowiedziałem się, że będę w FINALE jubileuszowej edycji Tańca z Gwiazdami… chwilę po tym na swój kanał nadawczy wrzuciłem info, że jeszcze tej samej nocy chciałbym wszystkim na żywo BARDZO podziękować, podałem adres i godzinę gdzie od razu po wyjściu ze studia Polsatu pojechaliśmy z Madzią. To była 1:00 w nocy, ja serio liczyłem, że kameralnie zjemy nasz zestaw nr. 9… Jesteście WIELCY, dziękuję wszystkim. To jakie community obecnie tworzymy jest dla mnie nie do pojęcia. Chcę tylko, żebyście wiedzieli, że jestem super wdzięczny dziękuję! napisał na Instagramie.

