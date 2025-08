Izabela Macudzińska przed kamerą Party.pl zabrała głos w sprawie swojej córki. Powiedziała prawdę o Elizie, która jakiś czas temu rozpoczęła własną karierę.

Izabela Macudzińska zdobyła ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia". W programie pokazywała swoje życie u boku ukochanego męża i ich córki, która miała zaledwie osiem lat, gdy po raz pierwszy stanęła z rodzinami przed kamerą. Eliza dorastała na oczach widzów, ale w pewnym momencie postawiła na własną karierę i dołączyła do popularnej grupy internetowej Teenz. Jakiś czas temu w rozmowie z Party.pl Eliza Macudzińska wspominała nagrania do "Królowych życia" i zdradziła, że niektóre odcinki programu były reżyserowane. Teraz głos w sprawie początków kariery córki i jej obaw zabrała sama Izabela Macudzińska. Celebrytka przyznała, że Eliza nie chciała być postrzegana tylko jako jej córka.

To był problem, który męczył Elizę. Męczyło ją to, że ona jest znana bo to jest moja córka, a nie ona jako ona. Jak ona poszła do Teenz to cieszyła się tak bardzo bo w końcu może się pokazać. Ona nie chce takiej sławy, że jest naszą córką tylko że robi swoje i ja się z tego cieszę bardzo. (...) ona miała osiem lat jak wchodziła do programu teraz będzie miała siedemnaście lat więc trochę już tych lat ma. Doświadczenie, obycie z kamerą też pomogło jej. Na początku w ogóle jej się wydawało, że to jest jakaś gra aktorska, że ma fajnie bo może być aktorką - tak jej się to wydawało natomiast wydaje mi się, że pomaga to jej nawet teraz kiedy nagrywają cokolwiek.

wyznała celebrytka.