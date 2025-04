Już w sobotę, 12 kwietnia 2025 roku fani "The Voice Kids" zobaczą bitwy w wykonaniu uczestników z drużyny Nataszy Urbańskiej. Jednak już teraz przedpremierowo możecie obejrzeć fragment dzisiejszego odcinka, w którym nie zabraknie wzruszeń, a nawet łez. A to wszystko za sprawą Martyny Kruk, Oskara Podolskiego i Zosi Ściegiennej, którzy w dzisiejszym odcinku brawurowo wykonają utwór „Na strunach szyn” z musicalu „Metro”.

Utwór „Na strunach szyn” w wykonaniu Martyny, Oskara i Zosi wywołał mnóstwo emocji wśród jurorów i publiczności "The Voice Kids", a najmocniej poruszył Nataszę Urbańską. Gwiazda przez lata sama śpiewała tę piosenkę w musicalu "Metro", a teraz wykonali ją podopieczni z jej drużyny. Występ był tak wzruszający, że jurorka nie mogła powstrzymać emocji oraz łez.

Ja się cała trzęsę. Co wy ze mną zrobiliście? Nie wiem sama, co się ze mną dzieje! Ja już nie gram w „Metrze”, robię kolejne rzeczy i już myślałam, że to zostawiłam, ale ja nadal to przeżywam. Dzięki wam przeżyłam to na nowo i naprawdę dziękuję wam za to

- wyznała zapłakana Natasza Urbańska tuż po występie trójki swoich podopiecznych