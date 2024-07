Ostra dieta i częste treningi to przepis Natalii Kukulskiej na świetną figurę? Piosenkarka w rozmowie z Party.pl zdradziła, jak dba o swoją formę i dzięki czemu ma tak wysportowaną i szczupłą sylwetkę. Szczere wyznanie Natalii Kukulskiej.

Natalia Kukulska zdradziła swój przepis na szczupłą figurę

Natalia Kukulska już od najmłodszych lat jest związana ze sceną muzyczną. Artystka od lat należy do grona najpopularniejszych gwiazd w naszym kraju, a jej największe hity znają chyba wszyscy. Piosenkarka zachwyca jednak nie tylko swoim charakterystycznym głosem, ale również świetną figurą. Wiele kobiet z pewnością zastanawia się, jak Natalia Kukulska dba o formę. Teraz gwiazda w rozmowie z Party.pl rozwiała wątpliwości w tej sprawie i zdradziła, co robi żeby tak świetnie wyglądać. Artystka zdradziła, że tak naprawdę nie robi zbyt wiele!

Oczywiście mam zrywy, jak większość osób, mam takie momenty kiedy staram się więcej czasu poświęcić ćwiczeniom i robię je wtedy regularnie, ale są to zrywy nie takie krótie, ale trwa to kilka miesięcy wyznała przed naszą kamerą.

Okazuje się jednak, że jest coś, co regularnie stara się robić Natalia Kukulska. Co to takiego? Posłuchajcie, co nam powiedziała!

