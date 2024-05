24 maja 2024 roku na scenie w Sopocie odbył się "Polsat Hit Festiwal". Na wydarzeniu nie zabrakło świętowania m.in. jubileuszu pracy twórczej na scenie Andrzeja Piasecznego. Emocje sięgnęły Zenitu. Po występie pojawił się śmiech i łzy. Co takiego wzruszyło Piaska?

Andrzej Piaseczny na występie na "Polsat Hit Festiwal" w Sopocie

Andrzej Piaseczny to już wręcz ikona polskiej muzyki. Piosenkarz zaczynał od takich hitów jak "Niecierpliwi". Jego kariera prężnie się rozwijała, aż tu nagle minęło 30 lat twórczości muzycznej na scenie. Jubileusz Andrzeja Piasecznego odbył się na sam koniec pierwszego dnia "Polsat Hit Festiwal 2024". Koncert poprowadził Kuba Badach, z którym Piasek prywatnie się przyjaźni.

Nie zabrakło również wzruszających momentów, jak pokazanie piosenkarzowi plakatu z jego wizerunkiem z lat 90. i poproszenie go o autograf przez Badacha. W dalszej części Krzysztof Ibisz wręczył Andrzejowi statuetkę za dokonania artystyczne. Jednak to to co wydarzyło się na końcu, doprowadziło Piaska do łez. Znani artyści w nagranym wcześniej materiale mówili, za co kochają Andrzeja Piasecznego. Nie zabrakło Grzegorza Markowskiego, Anny Dymnej, czy Natalii Kukulskiej.

Jednak łzy w oczach piosenkarza pojawiły się w chwili, gdy na ekranie zobaczył ukochaną siostrę. Barbara Lam na nagraniu była ze swoją córką i powiedziała:

Kocham cię za wszystkie wspaniałe piosenki, przy których ja dorastałam.

A ja kocham cię za wszystko - dodała Zosia.

To właśnie po tej wzruszającej chwili Piasek ukazał swoje emocje. Radość przez łzy i wzruszenie zawładnęły piosenkarzem. Trzeba przyznać, że to był wieczór pełen magii.

Andrzej Piaseczny wyjawił, co się zmieniło od jego początków na scenie

Nasza reporterka Angelika Bielska po występie Piaska na scenie zadała mu serię pytań. Jednym z nich było pytanie, co się zmieniło od początku jego kariery.

Mnie się wydaje, że ja mam najlepszy czas w życiu teraz - powiedział Andrzej Piaseczny.

Dodał, że najlepiej się ze sobą czuje i to jest najważniejsze. Co jeszcze zdradził nam Andrzej Piaseczny? Zobaczcie sami w wideo!