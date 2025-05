Doda będzie gwiazdą dwóch dni Polsat Hit Festiwalu 2025. Zobaczymy jej show już 23-ego maja w ramach koncertu "Radiowy przebój roku" i 24-ego maja podczas koncertu „Gdzie się podziały tamte prywatki?”. Jednak jak podkreśliła, znowu zamierza zaskoczyć wszystkich. Poznajcie szczegóły występów Dody.

Zaczyna się okres festiwalowy. W Sopocie w Operze Leśnej odbędzie się Polsat Hit Festiwal 2025, którego uświetni m. in. Doda. Artystka już nie może się doczekać wyjścia na scenę, ponieważ jak podkreśla przygotowania i występy są dla niej "odskocznią od problemów dnia codziennego" i pretekstem do kreatywnego działania. Czego możemy się spodziewać podczas koncertu "Gdzie się podziały tamte prywatki?"?