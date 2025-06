Maja Todd, 20-letnia mieszkanka Katowic, sięgnęła po tytuł Miss Polonia 2025 podczas uroczystej gali w warszawskim ATM Studio. Urocza studentka najpierw trafiła do ścisłej dziesiątki kandydatek, potem do finałowej piątki, by ostatecznie zdobyć koronę. Symbol piękna i klasy przekazała jej ubiegłoroczna zwyciężczyni – Maja Klajda, która z dumą przekazała pałeczkę swojej następczyni.

Po ogłoszeniu wyników Miss Polonia 2025 postanowiliśmy zapytać Karolinę Bielawską, która zwyciężyła Miss World 2021 o to, kto był jej faworytką w tegorocznym konkursie. Czy Karolina spodziewała się takiego wyniku? A może miała inną faworytkę?

Nie mogę powiedzieć, że się nie spodziewałam, bo też byłam w jury faktycznie i jak najbardziej Maja też była moją faworytką - wyjawiła Karolina.

Miss Wordl 2021 opowiedziała również, jak zdobycie tytułu wygląda z jej perspektywy po upływie lat. Zdradziła, że wg. niej po zwyciężeniu konkursu słowa wygranej osoby zaczynają ważyć więcej niż wcześniej.

Co jeszcze zdradziła nam miss? Zobaczcie sami w załączonym wideo.

