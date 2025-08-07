Mikołaj Bagi Bagiński jest influencerem, który zatańczy na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Przed nasza kamerą zdradził, w jaki sposób otrzymał propozycję od Polsatu!

Mikołaj "Bagi" Bagiński o zaproszeniu do 'Tańca z Gwiazdami'

Już 14. września wystartuje nowa edycja "Tańca z Gwiazdami", w której wystąpi 12 znanych gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich znalazł się Mikołaj Bagiński, znany pod pseudonimem "Bagi". Influencer przez pewien czas nagrywał śmieszne filmiki, w których starał się nauczyć tańca i "wprosić się" do programu. Przed nasza kamerą zdradził, czy faktycznie te jego nagrania pomogły, a może dostał zaproszenie od produkcji już dużo wcześniej?

Byłem dwa razy na widowni Tańca z Gwiazdami i byłem i już podkręcałem trochę Bagi do TzG i podeszła do mnie Pani, która zapytała mnie czy nie chciałbym wystąpić w Tańcu z Gwiazdami. Wymieniliśmy się mailami i od słowa do słowa to powstało

Wygląda na to, że umowa Bagiego była podpisana już dużo wcześniej i na tej fali influencer chciał podkręcić atmosferę i nagrywał śmieszne filmiki do sieci.

Zobaczcie, co jeszcze zdradził nam influencer! Jak myślicie, z kim zatańczy w jesiennej edycji show?

