Michał Danilczuk wróci do "Tańca z gwiazdami"? Przed naszą kamerą padła jasna odpowiedź
Michał Danilczuk zdobył ogromną popularność i sympatię fanów dzięki występom w programie "Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Pod koniec ubiegłego roku przeszedł jednak do stacji TVN. Czy fani jego tanecznego talentu mogą liczyć na to, że uwielbiany tancerz jednak powróci do tanecznego show Polsatu? Zapytaliśmy Michała wprost, a on szczerze odpowiedział.
Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje 17. edycja "Tańca z gwiazdami". To właśnie dzięki temu programowi widzowie poznali wielu fantastycznych tancerzy, których bardzo polubili i z chęcią oglądali ich taneczne poczynania na najsłynniejszym parkiecie w Polsce. W tym gronie jest Michał Danilczuk, jednak jak wiadomo, od pewnego czasu nie widzimy go już w programie - tancerz zdecydował się na transfer do stacji TVN i teraz zasiada w jury "You Can Dance".
A jakie są jego dalsze plany? Czy widzowie "Tańca z gwiazdami" mogą liczyć na to, że tancerz powróci do Polsatu i hitowego show? Zapytaliśmy go o to wprost.
Michał Danilczuk o powrocie do "Tańca z gwiazdami". Padła stanowcza odpowiedź
Wierni fani "Tańca z gwiazdami" nie ukrywają, że tęsknią za Michałem Danilczukiem i chętnie znów zobaczyliby go w programie. Sam tancerz jednak przed naszą kamerą przyznał wprost:
Jestem związany teraz ze stacją TVN i jest mi tutaj dobrze jak na razie
Nasza reporterka postanowiła dopytać Michała Danilczuka o szczegóły w tym temacie. Zobaczcie, co dokładnie przed naszą kamerą zdradził Michał Danilczuk.
Zobacz także: