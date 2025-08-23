Już 14 września na antenie Polsatu wystartuje 17. edycja "Tańca z gwiazdami". To właśnie dzięki temu programowi widzowie poznali wielu fantastycznych tancerzy, których bardzo polubili i z chęcią oglądali ich taneczne poczynania na najsłynniejszym parkiecie w Polsce. W tym gronie jest Michał Danilczuk, jednak jak wiadomo, od pewnego czasu nie widzimy go już w programie - tancerz zdecydował się na transfer do stacji TVN i teraz zasiada w jury "You Can Dance".

A jakie są jego dalsze plany? Czy widzowie "Tańca z gwiazdami" mogą liczyć na to, że tancerz powróci do Polsatu i hitowego show? Zapytaliśmy go o to wprost.

Michał Danilczuk o powrocie do "Tańca z gwiazdami". Padła stanowcza odpowiedź

Wierni fani "Tańca z gwiazdami" nie ukrywają, że tęsknią za Michałem Danilczukiem i chętnie znów zobaczyliby go w programie. Sam tancerz jednak przed naszą kamerą przyznał wprost:

Jestem związany teraz ze stacją TVN i jest mi tutaj dobrze jak na razie - stwierdził Michał Danilczuk

Nasza reporterka postanowiła dopytać Michała Danilczuka o szczegóły w tym temacie. Zobaczcie, co dokładnie przed naszą kamerą zdradził Michał Danilczuk.

Michał Danilczuk wróci do "Tańca z gwiazdami"?/Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

