Maurycy Popiel o ogniu między nim a Sarą Janicką: "Gdzieś to w sobie znaleźliśmy"
Sara Janicka i Maurycy Popiel w trzecim odcinku "Tańca z Gwiazdami" zaczarowali jury. Para numer jeden zaprezentowała na parkiecie tango argentino i uzyskała 40 punktów.
W trzecim odcinku obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami” Sara Janicka i Maurycy Popiel dali prawdziwe show, prezentując tango, które zachwyciło zarówno publiczność, jak i jury.
Maurycy Popiel i Sara Janicka zachwycili jury
Para nr 1 nie ograniczyła się do klasycznej choreografii. W ich interpretacji pojawiło się coś więcej: teatralność, emocje, a moment, gdy Maurycy zdjęła koszulę i odsłonił tors, wywołał falę okrzyków entuzjazmu w studio. Podczas tańca Janicka i Popiel zbudowali taką dramaturgię, że jurorzy i publiczność niemal dosłownie wczuwali się w relację między nimi — napięcie, sugestywność i ekspresja były tu równie istotne jak technika.
Reakcje jury były natychmiastowe i entuzjastyczne: Rafał Maserak nazwał choreografię "historyczną". Ewa Kasprzyk wyznała:
Ja powiem tak – zjadłabym was oboje … 100% tanga w tangu.
Tak wysokie emocje znalazły odzwierciedlenie w ocenach — każdy juror przyznał 10 punktów, co dało wynik 40/40 — najwyższy możliwy w tym odcinku. Tym samym para pokazała, że potrafi balansować między techniką i interpretacją — co często bywa kluczem w programach tanecznych tego typu. Nie wystarczy dobrze zatańczyć — trzeba jeszcze opowiedzieć historię, wzbudzić emocje, przykuć uwagę. I Janicka z Popielem zdali ten egzamin znakomicie.
Jak Maurycy Popiel komentuje ogień między nim, a Sarą Janicką?
Po gorącym tango argentino postanowiliśmy zapytać Maurycego Popiela, jak
My gdzieś to w sobie znaleźliśmy. Ja jestem aktorem, Sara ma olbrzymie doświadczenie sceniczne, więc potrafi troszeczkę też zwieść widzów
Co jeszcze zdradziła nam para numer 1? Zobaczcie sami w wideo!
Zobacz także: Tomasz Karolak i Izabela Skierska w "Tańcu z Gwiazdami" - było zabawnie, ale jury nie doceniło starań