W trzecim odcinku obecnej edycji „Tańca z Gwiazdami” Sara Janicka i Maurycy Popiel dali prawdziwe show, prezentując tango, które zachwyciło zarówno publiczność, jak i jury.

Maurycy Popiel i Sara Janicka zachwycili jury

Para nr 1 nie ograniczyła się do klasycznej choreografii. W ich interpretacji pojawiło się coś więcej: teatralność, emocje, a moment, gdy Maurycy zdjęła koszulę i odsłonił tors, wywołał falę okrzyków entuzjazmu w studio. Podczas tańca Janicka i Popiel zbudowali taką dramaturgię, że jurorzy i publiczność niemal dosłownie wczuwali się w relację między nimi — napięcie, sugestywność i ekspresja były tu równie istotne jak technika.

Reakcje jury były natychmiastowe i entuzjastyczne: Rafał Maserak nazwał choreografię "historyczną". Ewa Kasprzyk wyznała:

Ja powiem tak – zjadłabym was oboje … 100% tanga w tangu.

Tak wysokie emocje znalazły odzwierciedlenie w ocenach — każdy juror przyznał 10 punktów, co dało wynik 40/40 — najwyższy możliwy w tym odcinku. Tym samym para pokazała, że potrafi balansować między techniką i interpretacją — co często bywa kluczem w programach tanecznych tego typu. Nie wystarczy dobrze zatańczyć — trzeba jeszcze opowiedzieć historię, wzbudzić emocje, przykuć uwagę. I Janicka z Popielem zdali ten egzamin znakomicie.

Jak Maurycy Popiel komentuje ogień między nim, a Sarą Janicką?

Po gorącym tango argentino postanowiliśmy zapytać Maurycego Popiela, jak

My gdzieś to w sobie znaleźliśmy. Ja jestem aktorem, Sara ma olbrzymie doświadczenie sceniczne, więc potrafi troszeczkę też zwieść widzów - wyjawił Maurycy Popiel.

Co jeszcze zdradziła nam para numer 1?

Maurycy Popiel i Sara Janicka