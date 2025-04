Maria Jeleniewska wygadała się ws. kolejnego odcinka "Tańca z gwiazdami". Tego jeszcze nie było

Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke po raz kolejny brawurowo spisali się na parkiecie "Tańca z gwiazdami" i bez problemu awansowali do kolejnego odcinka show. No właśnie, a co widzowie zobaczą w tanecznym programie już za dwa tygodnie? Influencerka uchyliła nam rąbka tajemnicy. Będzie się działo!