Pierwszy odcinek nowej edycji „Tańca z Gwiazdami” przyniósł widzom wiele emocji, a jedną z par, która szczególnie zwróciła na siebie uwagę, okazali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Aktor i tancerka zaprezentowali na parkiecie szybki i pełen energii quickstep, który od razu porwał publiczność.

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska podczas treningu

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska podczas treningu porozmawiali z naszym reporterem, który wyznał, że wszyscy powtarzają, że pierwsze największe załamanie jest w połowie.

Że co? Nie mówmy o tym. To już mamy za sobą. Teraz po prostu trzeba pięknie przejść ten program - wyznał z uśmiechem Marcin Rogacewicz.

Jak ja na to patrzę z własnego doświadczenia, to tak około trzeciego, czwartego odcinka jest kryzys - dodała Agnieszka Kaczorowska.

Co jeszcze zdradziła nam para numer 7? Zobaczcie koniecznie w naszym wideo.

