Marcin Hakiel w rozmowie z Party.pl skomentował swoje plany na powiększenie rodziny. Tancerz ma malutkiego synka, który urodził się zaledwie kilka miesięcy temu, ale już myśli o kolejnym dziecku.

Marcin Hakiel przez wiele lat tworzył związek z Katarzyną Cichopek. Niestety, w 2023 roku para nagle wydała oświadczenie, w którym poinformowała o rozstaniu. Tancerz i gwiazda serialu "M jak miłość" oficjalnie zakończyli swoje małżeństwo i dziś układają sobie życie u boku nowych partnerów. Cichopek jest w związku z Kurzajewskim, a Hakiel znalazł szczęście u boku Dominiki Serowskiej. Tancerz i jego ukochana doczekali się synka, który otrzymał piękne imię Romeo. Chociaż chłopczyk ma zaledwie pół roku to Marcin Hakiel nie ukrywa, że ma w planach kolejne dziecko.

Ja nie ukrywałem wcześniej, że chciałbym mieć jeszcze dzieci i teraz też nie ukrywam, że jeśli tylko wszystko będzie ok i będziemy mogli mieć więcej dzieci to czemu nie. Uważam, że pełna rodzina to... im więcej dzieci tym lepiej

powiedział tancerz.