Marcin Hakiel w 14. edycji show "Taniec z Gwiazdami" tańczył u boku Dagmary Kaźmierskiej, aż do czasu jej rezygnacji z udziału w show. W taki o to sposób zakończyła się dla tancerza przygoda w ostatniej edycji programu. "Czy Marcin Hakiel zatańczy w 15. edycji show?" - wiele osób zadaje sobie to pytanie. Postanowiliśmy go o to zapytać.

Czy Marcin Hakiel będzie tańczył w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Nie wiadomo jeszcze, kto pojawi się w 15. edycji "Tańca z Gwiazdami". Fani zastanawiają się jakie gwiazdy zobaczymy w następnym sezonie tanecznego show. Kto wystąpi jako tancerze? Jakie gwiazdy zagoszczą na parkiecie? W rozmowie z Marcinem Hakielem zapytaliśmy o jego obecność w przyszłym sezonie "TzG".

Marcin Hakiel wymijająco odpowiadał na pytanie, aż w końcu stwierdził:

Jeśli ktoś mnie chce... jeśli uważa, że tam się sprawdzę - to super! Jeśli powie, że nie to też ok. Ma do tego prawo - odpowiedział Marcin Hakiel.

