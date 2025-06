Dominika Serowska szturmem wkroczyła do świata mediów, choć jeszcze do niedawna była zupełnie nieznaną postacią. Partnerka Marcina Hakiela, mimo braku wcześniejszych doświadczeń z show-biznesem, szybko zyskała uwagę opinii publicznej. Choć błysk fleszy i zainteresowanie mediów potrafią być przytłaczające, Serowska zdaje się odnajdywać w nowej rzeczywistości z coraz większą pewnością siebie. Jak podkreśla sam tancerz, początki nie były łatwe, ale jego ukochana wykazuje się dużą odpornością i naturalnością. O tym, jak radzi sobie z popularnością i co sądzi o życiu na świeczniku, opowiedział nam sam Marcin Hakiel.

Reklama

Marcin Hakiel o tym, jak Dominika odnajduje się w show-biznesie

Związek Marcina Hakiela i Dominiki Serowskiej rozpoczął się w 2023 roku, niedługo po rozwodzie tancerza z Katarzyną Cichopek. Początkowo ich relacja miała charakter nieformalny — Serowska przyznała, że na pierwsze spotkanie z Hakielem poszła "dla żartu", nie spodziewając się, że przerodzi się ono w poważny związek. Jednak para szybko się zbliżyła, a ich relacja nabrała tempa. W grudniu 2024 roku powitali na świecie syna, któremu nadali imię Romeo.

Dominika Serowska, mimo że wcześniej nie była związana z show-biznesem, szybko odnalazła się w jego realiach. Wcześniej pracowała w różnych branżach. Po rozpoczęciu związku z Hakielem zaczęła pojawiać się na branżowych imprezach i aktywnie prowadzić media społecznościowe, gdzie dzieli się fragmentami swojego życia. Ostatnio w naszym studiu gościł Marcin Hakiel, który został zapytany przez naszą dziennikarkę o to, jak Dominika odnajduje się w show-biznesie.

To nie było dla niej najprostsze, że z dnia na dzień zaczęła być pod odstrzałem różnych ludzi, komentowana. Wydaje mi się, że dobrze sobie radzi i tak, jak powiedziałaś, ona się dobrze w tym czuje powiedział Marcin Hakiel.

Co więcej, Marcin Hakiel zdradził o swojej ukochanej? Koniecznie obejrzyjcie nasz materiał wideo powyżej, by dowiedzieć się więcej.

Zobacz także:

Reklama