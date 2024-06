Małgorzata Socha z racji tego, że użyczyła głosu w bajce "W głowie się nie mieści 2", znalazła się na oficjalnej premierze animacji Disney'a. Aktorka tego dnia postanowiła zabrać do pracy swoje dzieci! A co mówi o ich obecności na filmowym planie?

Małgorzata Socha to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. 44-latka zazwyczaj pojawia się w komediach romantycznych, np. "Śniadanie do łóżka" czy "Jak poślubić milionera?", jednak sporą popularność zawdzięcza również rolom w serialach, a także... kinie dziecięcym!

Aktorka we wtorkowy wieczór pojawiła się na premierze filmu "W głowie się nie mieści 2". Jak się okazuje, nie była tam sama, a towarzyszyły jej... dzieci! Udało nam się porozmawiać z 44-latką, która przed kamerą Party.pl zaskoczyła szczerym wyznaniem o tym, czy pociechy towarzyszą jej na co dzień w pracy:

Ja nigdy nie byłam z tych mam, które zabierają dzieci na plan. Nawet jak one były bardzo małe, to też ich nie zabierałam ze sobą, bo mam takie poczucie, że plan to nie jest miejsce dla dzieci

- wyznała aktorka.