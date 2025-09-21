Maja Bohosiewicz to jedna z gwiazd tegorocznej edycji "Tańca z Gwiazdami", na której występ czekali wszyscy. W pierwszym odcinku pokazała się w tańcu standardowym i zgarnęła naprawdę wysokie noty od jury. Czy jest zadowolona z 7. miejsca po pierwszym odcinku?

"Taniec z gwiazdami": Maja Bohosiewicz zadowolona ze swojego tańca

Ruszyła jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami", a wraz z nią wielkie emocje wśród fanów i uczestników. W kuluarach mówiło się, że to Maja Bohosiewicz ma największe szanse na wygraną, jednak pierwszy odcinek pokazał, że pozostali uczestnicy też radzą sobie naprawdę świetnie. Po pierwszym odcinku show, w oczach jury- Maja i Albert zajęli 7. miejsce. Zdaje się, że Maja Bohosiewicz jest dumna z takiego wyniku, a swój występ uważa za udany. Przed naszą kamerą wyjawiła:

Zaskoczyło mnie w piątek wszystko, w sobotę mniej, a dzisiaj było świetnie(...) Oni nas pięknie ocenili, jesteśmy zachwyceni. Od najsurowszych jurorów dostaliśmy szóstki

Okazuje się, że Maja była przekonana, że w pierwszym odcinku dostanie mniej punktów od Iwony Pavlović.

Zobacz, co Maja Bohosiewicz i Albert Kosiński zdradzili jeszcze przed naszą kamerą!

Maja Bohosiewicz, Albert Kosinski Fot. Wojciech Olkusnik/East

