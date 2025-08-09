Maja Bohosiewicz o tym jak bliscy zareagowali na jej udział w "Tańcu z Gwiazdami"
Maja Bohosiewicz zatańczy w 17 edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak do tego doszło, że aktorka zgodziła się na udział w tanecznym show? Na co przeznaczy swoją wygraną? Wyjawiła nam szczegóły dotyczące udziału w show.
Maja Bohosiewicz to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. 34-latka już niebawem zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".
Maja Bohosiewicz o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"
Podczas ramówki Polsatu postanowiliśmy zapytać Maję Bohosiewicz o udział w tanecznym show. Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości związane z rywalizacją, jakie mogłyby się pojawić. Okazuje się, że chce ona tylko dobrze się bawić. Maja oznajmiła, że całe honorarium przeznacza na cele charytatywne.
Mnie nie trzeba było jakoś bardzo długo namawiać. Jak wcześniej dostawałam takie propozycje, to nie był po prostu mój moment. Nie za bardzo mogłam się poddać takiemu programowi, który jest bardzo intensywny, który jest bardzo wymagający
Okazało się, że udział w "TzG" Bohosiewicz to była wspólna decyzja całej rodziny. Kiedy udało się załatwić wszystkie formalności, rodzina się ucieszyła.
Co jeszcze zdradziła nam Maja Bohosiewicz? Całość w wideo.
