Maja Bohosiewicz to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. 34-latka już niebawem zaprezentuje swoje umiejętności na parkiecie "Tańca z Gwiazdami".

Maja Bohosiewicz o udziale w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas ramówki Polsatu postanowiliśmy zapytać Maję Bohosiewicz o udział w tanecznym show. Aktorka rozwiała wszelkie wątpliwości związane z rywalizacją, jakie mogłyby się pojawić. Okazuje się, że chce ona tylko dobrze się bawić. Maja oznajmiła, że całe honorarium przeznacza na cele charytatywne.

Mnie nie trzeba było jakoś bardzo długo namawiać. Jak wcześniej dostawałam takie propozycje, to nie był po prostu mój moment. Nie za bardzo mogłam się poddać takiemu programowi, który jest bardzo intensywny, który jest bardzo wymagający - zdradziła Maja Bochosiewicz.

Okazało się, że udział w "TzG" Bohosiewicz to była wspólna decyzja całej rodziny. Kiedy udało się załatwić wszystkie formalności, rodzina się ucieszyła.

Co jeszcze zdradziła nam Maja Bohosiewicz? Całość w wideo.

