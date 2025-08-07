Maja Bohosiewicz weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami". Mimo że otrzymywała już wcześniej propozycję od produkcji "Tańca z Gwiazdami" okazuje się, że dopiero teraz znalazła na to przestrzeń. Maja obawia się tylko jednego - z kim zatańczy w odcinku rodzinnym. Dlaczego?

Reklama

Maja Bohosiewicz nie zatańczy z córką w odcinku rodzinnym "Tańca z Gwiazdami"?

Maja Bohosieiwcz od początku przyznaje, że zarobione pieniądze w "Tańcu z Gwiazdami" pragnie przeznaczyć na cele charytatywne. Oznacza to, że influencerka nie zarobi złotówki, a jej udział w show jest podyktowany dobrą zabawą i otworzeniem się na "nowe". W każdej edycji "Tańca z Gwiazdami" jest odcinek rodzinny, w którym gwiazda zaprasza bliską jej osobę i prezentują układ na parkiecie. Okazuje się, że córka Mai chciałaby zatańczyć z mamą, jednak jest pewien problem. Jaki?

Strasznie moja córka by chciała, ale nie podjęłam tej decyzji, bo staram się chronić jej prywatność, więc mam dylemacik - przyznała Maja.

A czego najbardziej boi się Maja Bohosiewicz w kontekście "Tańca z Gwiazdami"? Będziecie zaskoczeni! Obejrzyjcie cały materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej.

Zobacz także:

Reklama