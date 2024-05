Maciej Musiał i Tomasz Karolak przez lata grali razem w serialu "Rodzinka.pl". Zabawny serial skradł serca widzów. Musiał był najstarszym serialowym synem Karolaka. Jak wygląda relacja mężczyzn w realnym życiu? Maciej Musiał wyjawił to podczas rozmowy z Party.pl.

Maciej Musiał opowiedział o relacji z Tomaszem Karolakiem

Maciej Musiał podczas rozmowy z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim wyjawił, że niegdyś Tomasz Karolak był dla niego autorytetem. Jak wygląda aktualnie relacja tych dwóch aktorów? Czy nadal Karolak jest autorytetem dla młodszego kolegi?

Myślę, że nadal jest... auto... No dobra nie wiem - zawahał się Maciej Musiał.

Macek dodał natomiast, że bardzo lubi Tomasza Karolaka i opowiedział, jak to lata temu, serialowy tata zachował się jak prawdziwy ojciec. Tomasz zabrał Macieja na randkę do Londynu, gdzie mieszkała pierwsza miłość nastolatka. Kiedy to okazało się, że uczucie między Musiałem, a Brytyjką nie przetrwało, to Karolak był u boku swojego przyjaciela i wspierał go.

