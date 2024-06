Łukasz i Justyna z "Rolnicy. Podlasie" to jedna z najbardziej lubianych par, które wystąpiły w programie. Widzowie polubili ich przede wszystkim za szczerość i pracowitość. Małżeństwo prowadzi wspólnie gospodarstwo, na którym ma przede wszystkim krowy. Miejsce to jest nastawione na produkcje mleka.

Łukasz z "Rolnicy. Podlasie" opowiedział o pierwszych dniach Justyny na gospodarstwie

Praca na gospodarstwie zdecydowanie nie należy do łatwych. O wielu problemach i wysiłkach pracy na roli można dowiedzieć się, oglądając program"Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj to jedna z par, która postanowiła wyjawić szczegóły życia na wsi. W rozmowie z Party.pl uczestnik zapytany został o to, jak ocenia pierwsze dni Justyny na gospodarstwie. Małżonek wspominał pozytywnie o początkach Justyny. Opowiedział również o niemiłym incydencie, jaki przytrafił się żonie.

Był taki moment, że krowa raz mocno Justynę uderzyła, to powiedziała, że więcej do krowy nie podejdzie - wyjawił Łukasz z 'Rolnicy. Podlasie'.

