Rozstanie Lori i Bartka z "Love Island" wzbudziło ogromne emocje wśród fanów programu. Uczestniczka zerwała ze swoim partnerem, który nie ukrywał, że bardzo poważnie traktował ich relację. Po rozstaniu Lori nie znalazła miłości w randkowym show. Czy teraz żałuje, że nie chciała być dłużej w parze z Bartkiem? Mamy komentarz!

Lori i Bartek byli ulubioną parą fanów w ósmej edycji "Love Island". Niestety, chociaż wydawało się, że mają szansę wygrać program to w pewnym momencie Lori zaczęła mieć wątpliwości czy chce być dalej w relacji z Bartkiem. Ostatecznie, kiedy panowie pojechali do Casa Amor, uczestniczka wysłała mu wiadomość, że podjęła decyzję o rozstaniu. Czy tego żałuje? Lori skomentowała swoje zachowanie w rozmowie z reporterem Party.pl

Już wcześniej zastanawiałam się, czy nasza relacja ma sens. Casa sprawiła, że ja nie tęskniłam za Bartkiem jako za partnerem, tęskniłam za nim jak za przyjacielem. (...) Było ciężko, ale nadal stoję przy tym, że nie żałuję, że to zrobiłam.

Lori zdradziła również, że po programie rozmawiała z Bartkiem. Co od niego usłyszała?