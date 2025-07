Lili Antoniak to znana instagramerka i tiktokerka, którą fani przez pewien czas mogli oglądać w "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatecznie była to tylko krótka przygoda, a ona sama zdecydowała się dalej skupiać na prowadzeniu mediów społecznościowych. Co ciekawe, udało jej się również spełnić marzenie jeszcze z dziecięcych lat!

Ogromna radość Lili Antoniak

Obserwatorzy Lili Antoniak z pewnością kojarzą ją z komediowych scenek, które odgrywa w sieci. Influencerka potrafi się wcielić w najróżniejsze postaci, bawiąc odbiorców do łez. Co ciekawe, już jakiś czas temu postanowiła pójść o krok dalej i... zapisała się do szkoły aktorskiej! W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, że decyzja nie była podyktowana aktualnym zajęciem i medialną popularnością, a... marzeniem z dzieciństwa!

Ten pomysł już był za dzieciaka, więc on po prostu gdzieś tam sobie kiełkował. Ja nigdy nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby iść do szkoły aktorskiej takiej standardowej, bo jednak to wsparcie rodziców, jakieś zaplecze (finansowe - przyp. red.) jest super istotne. Bardzo ciężko pogodzić studia dzienne i bardzo dużo wiedzy z życiem takim normalnym - z utrzymaniem się, itd.

Lili Antoniak zdradziła również, dlaczego spełnienie tego marzenia było dla niej tak ważne, choć świetnie radzi sobie w rozwijaniu mediów społecznościowych, a do tego jest żoną i matką. Zwróciła uwagę na częsty problem.

Obejrzyj wideo i przekonaj się, co wyznała!

Lili Antoniak, fot. Instagram/lili.antoniak

