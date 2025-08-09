Małgorzata Uściłowska znana publiczności jako "Lanberry" wystąpi w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami". Już 17 kwietnia br. fani show zobaczą na parkiecie Lanberry oraz inne gwiazdy 17 edycji "TzG".

Lanberry o planach w "Tańcu z Gwiazdami"

Lanberry już jesienią 2025 roku zadebiutuje jako uczestniczka 17. edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Choć wcześniej pełniła rolę trenerki w "The Voice of Poland", taniec to dla niej całkiem nowe wyzwanie. Postanowiliśmy zapytać piosenkarkę, jakie ma marzenia i cele związane z programem.

Moim celem jest, żeby cieszyć się każdą chwilą w tym programie. Czerpać z tego jak najwięcej. Uczyć się jak najwięcej o sobie, o swoim ciele też - zdradziła nam Lanberry.

