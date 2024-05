Klaudia Halejcio w kwietniu ubiegłego roku zaręczyła się ze swoim partnerem Oskarem Wojciechowskim. Para doczekała się już owocu swojej miłości córki Neli. Aktorka chętnie relacjonuje swoje życie prywatne, wyjazdy i sprawy związane z macierzyństwem w social mediach. Tym razem zaprosiliśmy aktorkę na rozmowę i poruszyliśmy temat właśnie macierzyństwa.

Klaudia Halejcio w rozmowie z naszym reporterem Bartoszem Sekleckim zapytana została o to, jak zmieniło się jej życie po urodzeniu dziecka. Jak wiadomo, dziecko zmienia cały świat i tak też było w przypadku celebrytki. Halejcio zdradziła nam, że wg. niej macierzyństwo jest jak jazda rollercoasterem.

Ja nie wyobrażam sobie poprzedniego życia. Ja nie wiem, co ja w ogóle robiłam, co mi sprawiało radość. To jest takie niesamowite, że każdego dnia jest ciężej. To wymaga ogromnego wyzwania, organizacji, wszystkiego na każdej płaszczyźnie, ale to dziecko ci tak wypełnia przestrzeń tą miłością tym wszystkim, że to jest jakaś niesamowita opowieść

- odpowiedziała Klaudia Halejcio.