Po urlopie w egzotycznych zakątkach świata Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wrócili do kraju pełni energii. W rozmowie z nami podzielili się wrażeniami z wakacji oraz planami zawodowymi i prywatnymi na nadchodzący czas.

Wakacyjne wspomnienia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urlop spędzili w gronie bliskich im osób. Para opowiedziała o swoich ulubionych momentach podczas pobytu w Grecji.

Wakacje nam się rzeczywiście bardzo udały. Nam się udało wyjechać do Grecji. Piękne słońce gwarantowane. Wspaniałe jedzenie. Jechaliśmy w licznym składzie z grupą przyjaciół, z naszymi dziećmi. To był bardzo fajny rodzinno-przyjacielski czas pełen relaksu - opowiedziała nam Kasia.

Powrót do kraju i nowe plany

Po powrocie do Polski Cichopek i Kurzajewski powoli wracają do codziennych obowiązków, ale nie brakuje też ekscytujących projektów zawodowych. Jedna z obietnic, którą para złożyła fanom, szczególnie zapadła w pamięć – obiecali wspólne chwile, które mają przynieść dużo radości zarówno im, jak i obserwatorom.

Możemy obiecać już dzisiaj na kilka dni przed startem nowego sezonu 'Halo Tu Polsat', że to będą świetne weekendowe przedpołudnia - obiecał Maciek Kurzajewski.

