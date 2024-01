Chociaż nie tak dawno zakończyła 14. edycja "The Voice of Poland", fani już rozmyślają o następnej. Co poniektórzy zastanawiają się m.in., czy w kolejnej odsłonie zobaczymy ten sam skład jurorów. Teraz zapytaliśmy Kasię Kowalską o to, czy widziałaby się na miejscu trenera.

Kasia Kowalska nową jurorką w "The Voice of Poland"?

Kasia Kowalska niezmiennie od lat cieszy się ogromnym uznaniem w oczach wielu Polaków. Fani doceniają ją nie tylko za niezwykły talent, ale też osobowość, a w szczególności empatię, która ją cechuje. Ku rozczarowaniu sympatyków, wokalistka nieczęsto bryluje na ściankach i raczej na próżno wypatrywać jej w popularnych programach telewizyjnych. Mimo to jakiś czas temu internauci zastanawiali się, czy ta może nie zostałaby nową jurorką w "The Voice of Poland".

Show cieszy się bowiem sporą popularnością, jednak skład jurorski dość często ulega zmianie. Postanowiliśmy więc zapytać Kasię o to, czy chciałaby zająć jeden z foteli w programie. Okazało się, że swego czasu artystka była na castingu!

Na castingu byłam, ale to było wiele lat temu i okazałam się do bani kompletnie, ja się nie odnajdywałam w ogóle w tym formacie - wyznała nam.

Czy po upływie czasu i po licznych zmianach, jakie zaszły ostatnio w Telewizji Polskiej, Kasia Kowalska zmieniłaby zdanie i chętniej objęła stanowisko jurorki? Chociaż nie jest do końca przekonana, nie przekreśla jednoznacznie takiej możliwości. Obejrzyj wideo, żeby przekonać się, co jeszcze nam powiedziała!

