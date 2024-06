Justyna z „Rolnicy. Podlasie” jakiś czas temu zaskoczyła internatów zdjęciami naprawdę szczupłej sylwetki. Teraz okazuje się, że wahania wagi u rolniczki są związane zarówno ze stylem życia, jak i problemami zdrowotnymi. Justyna Maciorowska nie ukrywa, że nie jest łatwo.

Justyna z „Rolnicy. Podlasie” w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską wróciła do tematu swojej spektakularnej metamorfozy, którą jakiś czas temu chwaliła się w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że za zmianą wagi stała poważna choroba:

Nasz sposób życia bardzo definiuje to, jak wyglądamy, po drugie: nasze problemy zdrowotne. W moim przypadku to jest bolerioza i leki, które biorę. Teraz jestem po kolejnej dawce leków, więc wracam do starej wagi. To jest zależne od leków.

wyznała szczerze Justyna z 'Rolnika'