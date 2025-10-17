Obecnie trwa 17. edycja „Tańca z Gwiazdami” — jubileuszowy sezon, który wzbudza ogromne emocje wśród fanów programu. Jesienią 2025 roku na parkiecie Polsatu rywalizuje 11 gwiazd ze świata kultury, sportu i mediów, które w parze z profesjonalnymi tancerzami mierzą się w tanecznych wyzwaniach. O Kryształową Kulę walczą m.in. Tomasz Karolak, Barbara Bursztynowicz, Katarzyna Zillmann oraz Marcin Rogacewicz. Podczas wywiadu z Justyną Steczkowską nasza reporterka zapytała wokalistkę, czy ma swojego faworyta w gronie uczestników.

Justyna Steczkowska ma faworyta w „Tańcu z gwiazdami”?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino wracają do „Tańca z gwiazdami”. W wywiadzie z naszą reporterką wokalistka nie uniknęła pytań o najnowszą edycję tanecznego show Polsatu. Zmagania na parkiecie produkcji z weekendu na weekend wchodzą na coraz wyższy poziom. Okazało się, że artystka nie ma jednego faworyta. Jej zdaniem wszyscy prezentują podobny poziom.

Kibicuję wszystkim, jak zawsze. Nie ma tam takich drastycznych różnic, żeby widzieć, że ktoś jest ponad wszystkimi. Wszyscy się starają tańczyć jak najlepiej. powiedziała Steczkowska.

Co jeszcze zdradziła nam w tym temacie Justyna Steczkowska? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

Maja Bohosiewicz rezygnuje z „Tańca z Gwiazdami”

W tym miejscu warto wspomnieć o ostatnich zawirowaniach w "Tańcu z gwiazdami". W miniony czwartek w mediach społecznościowych Maja Bohosiewicz opublikowała poruszający komunikat, w którym ogłosiła swoją rezygnację z udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Aktorka i celebrytka miała zatańczyć w szóstym odcinku programu, ale zmuszona była przerwać swoją przygodę z powodu poważnej kontuzji.

Justyna Steczkowska zdradziła, komu kibicuje w "Tańcu z gwiazdami" Pawel Wodzynski/East News

