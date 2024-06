Justynę i Łukasza Maciorowskich można zobaczyć w serialu dokumentalnym „Rolnicy. Podlasie”, a czy para ogląda też inny hitowy program o rolnikach, jakim jest "Rolnik szuka żony"? Okazuje się, że mają nawet zabawną anegdotę związaną z programem "Rolnik szuka żony". Łukasz wszystko opowiedział!

Justyna i Łukasz z „Rolnicy. Podlasie” w wywiadzie dla Party.pl zdradzili, czy oglądają program "Rolnik szuka żony", a jak wiadomo 11. edycja rusza już we wrześniu. Para podzieliła się osobistymi doświadczeniami związanymi z programem, a Łukasz nie ukrywa, że sam chętnie by się zgłosił. Para nie widziała odcinka z wizytówkami rolników i nie ukrywają, że mieli w tym czasie intensywny czas w gospodarstwie:

Okazuje się, że po pierwszych edycjach "Rolnika" Łukasz żałował, że program nie wystartował kilka lat wcześniej, bo on sam chętnie by się zgłosił:

Akurat z tym programem mamy taką fajną anegdotę. Po emisji pierwszego sezonu chyba - zaczął Łukasz, a Justyna dodała: Mój mąż żałował, że za późno się ten program ukazał. On by chętnie w programie wziął udział, tylko żonę już ma. Największy problem to to, że już ma żonę.

To nie wszystko! Łukasz "Rolników. Podlasie" z kolegami zgłosili znajomego, ale on zrezygnował z udział. Zaskoczeni?

Przy obiedzie sobie siedzieliśmy i mówimy, że takiego kolegę zgłosimy, bo on tam nie ma dziewczyny, szuka sobie żony. Dobra, to zgłaszamy! Piszemy imię, nazwisko, zdjęcie jakieś to z Facebooka. I zgłosiliśmy go, dzwonili do niego.

