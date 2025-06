Julia Żugaj to obecnie jedna z popularniejszych youtuberek w Polsce. Od pewnego czasu skupia się już nie tylko na nagrywaniu vlogów, ale i tworzeniu muzyki. Coraz częściej koncertuje, a na swoim koncie ma występy na największych scenach. Mimo to musi mierzyć się też z krytyką. Internauci potrafią być bezlitośni, ale jak ona na to reaguje?

Choć zaczynała wyłącznie od nagrywania na YouTube, dziś Julia Żugaj podbija również polską telewizję, a także scenę muzyczną. Influencerka postanowiła bardziej skupić się na muzyce, ale też nie rezygnuje z udziału w telewizyjnych show, jak "Taniec z gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Julia cieszy się ogromną popularnością, jednak mimo rzeszy oddanych fanów, często musi borykać się z hajtem.

W rozmowie z naszym reporterem zdradziła, jak reaguje na krytykę dotyczącą jej twórczości muzycznej. Okazało się, że Julia stara się nie zwracać na nią uwagi, bo jak podkreśliła, muzykę tworzy przede wszystkim dla rozrywki.