Joanna Lazer z Red Lips będzie miała synka. Wybrała już imię? Mamy komentarz
Joanna Lazer, zana jako Ruda z Red Lips, na festiwalu w Sopocie ogłosiła płeć dziecka. Po zejściu ze sceny udzieliła wywiadu, podczas którego odpowiedziała na pytanie o imię dla maleństwa. Czy razem z partnerem zdecydowali już o imieniu? Jest szczery komentarz. Przyszła mama zdradziła również, jak się czuje w zaawansowanej ciąży.
Joanna Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie o imię dla dziecka. Decyzja w tej sprawie została już podjęta? Sprawdź, co powiedziała nam artystka i jej ukochany.
Ruda z Red Lips szczerze o imieniu dla synka
Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival przyniósł widzom sporą dawkę emocji. Właśnie w miniony wtorek dowiedzieliśmy się kto zdobył Bursztynowego Słowika. Wśród osób, które walczyły o nagrodę był zespół Red Lips. Dla Joanny Lazer, wokalistki zespołu, z pewnością był to wyjątkowy występ ponieważ nie tylko wzięła udział w konkursie muzycznym, ale również na scenie ogłosiła płeć dziecka. Wiadomo już, że Joanna Lazer urodzi synka, ale czy ma już wybrane imię dla chłopca? Joanna Lazer i jej ukochany w rozmowie z reporterką Party.pl uchylili rąbka tajemnicy.
Dyskusje trwają bo to już jest najważniejszy koncert naszego życia. Więc to jest trochę jak z tytułem albumu albo z tytułem singla- ale to jest tylko trochę, to co powiedziałem bo to jednak zostaje już na całe życie.
Musimy trochę poprzepychać się. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale negocjacje trwają
A jak w czasie ciąży czuje się Joanna Lazer? Czy od samego początku podejrzewała, że będzie miała syna? Posłuchajcie, co powiedziała nam gwiazda zespołu Red Lips.
Zobacz także: Za nami drugi dzień Top of the Top Sopot Festival. Carla Fernandes zdobyła Bursztynowego Słowika, a w sieci burza