Joanna Lazer, wokalistka zespołu Red Lips, w rozmowie z Party.pl odpowiedziała na pytanie o imię dla dziecka. Decyzja w tej sprawie została już podjęta? Sprawdź, co powiedziała nam artystka i jej ukochany.

Ruda z Red Lips szczerze o imieniu dla synka

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival przyniósł widzom sporą dawkę emocji. Właśnie w miniony wtorek dowiedzieliśmy się kto zdobył Bursztynowego Słowika. Wśród osób, które walczyły o nagrodę był zespół Red Lips. Dla Joanny Lazer, wokalistki zespołu, z pewnością był to wyjątkowy występ ponieważ nie tylko wzięła udział w konkursie muzycznym, ale również na scenie ogłosiła płeć dziecka. Wiadomo już, że Joanna Lazer urodzi synka, ale czy ma już wybrane imię dla chłopca? Joanna Lazer i jej ukochany w rozmowie z reporterką Party.pl uchylili rąbka tajemnicy.

Dyskusje trwają bo to już jest najważniejszy koncert naszego życia. Więc to jest trochę jak z tytułem albumu albo z tytułem singla- ale to jest tylko trochę, to co powiedziałem bo to jednak zostaje już na całe życie. skomentował partner Joanny Lazer.

Musimy trochę poprzepychać się. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale negocjacje trwają dodała ciężarna gwiazda.

A jak w czasie ciąży czuje się Joanna Lazer? Czy od samego początku podejrzewała, że będzie miała syna? Posłuchajcie, co powiedziała nam gwiazda zespołu Red Lips.

