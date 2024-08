Joanna Kurowska o udziale Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Udział Dagmary Kaźmierskiej w show "Taniec z Gwiazdami" wywołał bardzo duże poruszenie wśród widzów. Celebrytka pomimo tego, że tanecznie nie była faworytką w programie, przechodziła z odcinka na odcinek dalej dzięki zaangażowaniu swoich fanów.

Nasza reporterka Natalia Brzostowska podczas ramówki Polsatu zapytała aktorkę Joannę Kurowską, co sądzi o sytuacji dotyczącej oceniania par w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie show śmiało twierdzili, że wyniki są niesprawiedliwe, ponieważ Dagmara nie reprezentuje nic swoim tańcem. Co na ten temat sądzi Kurowska?

No to jest taki format, że głosują widzowie. To można się sprzeczać, czy ta formuła jest dobra, czy ta formuła jest niedobra. Jeżeli przyjęliśmy formułę, że to widzowie decydują. To się godzimy na tę formułę

- odpowiedziała Joanna Kurowska.