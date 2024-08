Odmieniona Joanna Kurowska pojawiła się na ramówce Polsatu. Wszyscy zachwycali się, że aktorka wygląda 20 lat młodziej niż ma. Kurowska nie tylko zachwyciła swoim wyglądem, ale także odpowiedziała na pytania reporterów m.in. dotyczących udziału jej przyjaciółki Majki Jeżowskiej w show "Taniec z Gwiazdami".

Joanna Kurowska kibicuje Majcie Jeżowskiej w "Tańcu z Gwiazdami"

Zapytaliśmy Joannę Kurowską o przyszły sezon "Tańca z Gwiazdami". Aktorka, kiedy wspomnieliśmy o udziale Majki Jeżowskiej, pełna entuzjazmu nie owijając w bawełnę, wyznała, że kibicuje swojej przyjaciółce.

Ona się fantastycznie rusza i mam nadzieje, że dostanie tę 'Kryształową Kulę' - wyjawiła Joanna Kurowska.

Joanna Kurowska dodała także, że kibicuje również Oldze Bończyk i to właśnie za te dwie osoby będzie trzymała kciuki, aby dotarły do finału. Dlaczego Kurowska nie przyjęła propozycji do udziału w "Tańcu z Gwiazdami" i co jeszcze zdradziła nam Joanna Kurowska w rozmowie? Zobaczcie sami!

