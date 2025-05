Za nami finał 16. edycji "Tańca z gwiazdami", w którym tryumfowali Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke. Tuż po emocjonującym odcinku mieliśmy okazję porozmawiać ze zwycięską parą, a wśród pytań nie mogło zabraknąć tego, czy influencerka ma już jakieś plany związane z jej nagrodą pieniężną, którą otrzymała za wygranie tanecznego show. Jak się okazało, wstępnie ma już pewien cel, na który chce przeznaczyć swoją wygraną.

Na co Maria Jeleniewska przeznaczy wygraną z "Tańca z gwiazdami"?

W finale pokonali Adę Borek i Alberta Kosińskiego oraz Filipa Gurłacza i Agnieszkę Kaczorowską - to właśnie Maria Jeleniewska i Jacek Jeschke zgarnęli Kryształową Kulę 16. edycji "Tańca z gwiazdami" oraz otrzymali nagrody pieniężne. Tancerz zdobył 50 tys. złotych, a influencerka aż 100 tys. złotych. To ogromna suma, która może pomóc spełnić niejedno marzenie, a Maria Jeleniewska już wstępnie wie, na co chciałaby ją przeznaczyć.

W rozmowie z naszym reporterem zwyciężczyni 16. edycji "Tańca z gwiazdami" przyznała wprost:

Na ten moment marzy mi się kupić inny samochód może odpowiedziała Maria Jeleniewska na pytanie o to, jak chce spożytkować swoją nagrodę za zwycięstwo w ,,Tańcu z gwiazdami''

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam influencerka? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

Jeleniewska wygrała w "Tańcu z gwiazdami" 100 tys. złotych. Wiemy, na co przeznaczy nagrodę/Fot. Wojciech Olkusnik/East News

