Janja Lesar ostro o współpracy z Kasią Zillmann. Nie gryzła się w język
Kasia Zillmann i Janja Lesar tworzą pierwszą parę żeńską w historii "Tańca z Gwiazdami". Trenerka opowiedziała przed naszą kamerą o współpracy z jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wioślarek młodego pokolenia. Tancerka nie przebierała w słowach.
Kasia Zillmann i Janja Lesar tworzą zgrany duet na parkiecie jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Trenerka w rozmowie z naszym reporterem otwarcie wyznała, jak wygląda współpraca ze znaną sportsmenką. Nie gryzła się w język.
"Taniec z Gwiazdami". Janja Lesar o treningach z Zillmann
Kasia Zillmann i Janja Lesar stanęły do walki o Kryształową Kulę w jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Obie trenują w pocie czoła na sali treningowej, a ich przygotowania dają efekty widoczne na parkiecie. Za ostatni taniec otrzymały od jurorów aż 37 punktów, a Rafał Maserak i Ewa Kasprzyk przyznali im dwie "dziesiątki". Trenerka Zillmann opowiedziała przed naszą kamerą, jak wygląda współpraca ze znaną sportsmenką.
Super pracujemy, intensywnie. Trochę jemy, śmiejemy się też dużo. Chodzi o to, że tak jak widziałeś, Kasia jak jest koniec treningu chce zburzyć górę i stanąć na rękach
W słowo weszła jej uczestniczka, która stwierdziła, że lubi "happy end" ale lubi też wycisk na treningu.
A jak nie ma happy endu, to ja mam przerąbane
Co jeszcze zdradziła nam Janja Lesar? Odpowiedź znajdziecie w wideo.
Zobacz także: