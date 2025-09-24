Kasia Zillmann i Janja Lesar tworzą zgrany duet na parkiecie jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami". Trenerka w rozmowie z naszym reporterem otwarcie wyznała, jak wygląda współpraca ze znaną sportsmenką. Nie gryzła się w język.

"Taniec z Gwiazdami". Janja Lesar o treningach z Zillmann

Kasia Zillmann i Janja Lesar stanęły do walki o Kryształową Kulę w jubileuszowej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Obie trenują w pocie czoła na sali treningowej, a ich przygotowania dają efekty widoczne na parkiecie. Za ostatni taniec otrzymały od jurorów aż 37 punktów, a Rafał Maserak i Ewa Kasprzyk przyznali im dwie "dziesiątki". Trenerka Zillmann opowiedziała przed naszą kamerą, jak wygląda współpraca ze znaną sportsmenką.

Super pracujemy, intensywnie. Trochę jemy, śmiejemy się też dużo. Chodzi o to, że tak jak widziałeś, Kasia jak jest koniec treningu chce zburzyć górę i stanąć na rękach zaczęła Lesar.

W słowo weszła jej uczestniczka, która stwierdziła, że lubi "happy end" ale lubi też wycisk na treningu.

A jak nie ma happy endu, to ja mam przerąbane odpowiedziała jej tancerka.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar, fot. Wojciech Olkusnik/East News

