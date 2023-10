Izabela Janachowska ma naprawdę napięty grafik. Czy prowadząca programy o tematyce ślubnej wróci do "Tańca z Gwiazdami"? Była tancerka powiedziała też kilka słów na temat nowej listy gwiazd i opinii dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka na jej temat.

Izabela Janachowska w rozmowie z reporterką Party.pl Urszulą Grabowską odniosła się do niedawnych słów Edwarda Miszczaka na temat listy gwiazd, które pojawią się w nowej edycji.

Ze względu na to, jak bardzo ten program wycina gwiazdy z życia zawodowego, ile czasu zabiera, to myślę sobie, że te największe gwiazdy po prostu nie mają na to przestrzeni czasowej, bo mają dużo swojej pracy, z której nie chcą zrezygnować na rzecz programu, który jakoś radykalnie nie zmieni ich pozycji w show-biznesie.

mówi wprost Izabela Janachowska.