Iza Zeiske to jest bez wątpienia jedną z najpolularniejszych i jednocześnie najsympatyczniejszych uczestniczek programu „Gogglebox. Przed telewizorem”, który od lat jest emitowany w TTV. W programie pojawia się razem z synem Joachimem, a wcześniej od czasu do czasu towarzyszyła jej również mama, czyli słynna "Bunia". Przed przygodą z programem „Gogglebox" przez 32 lata pracowała w bankowości, a potem była rodziną zastępczą, wychowując czworo dzieci. Iza Zeiske jest też autorką książki „Nigdy nie jest za późno na siebie”, a prywatnie jest żoną Bogusza Zeiske i ma dwóch biologicznych synów: Joachima i Mateusza.

Iza Zeiske nie ukrywa, że akceptuje siebie w pełni. Zdarza jej się korzystać z zabiegów medycyny estetycznej? Wszystko zdradziła przed kamerą Party.pl

Iza Zeiske z "Gogglebox" korzysta z medycyny estetycznej?

Iza Zeiske z „Gogglebox" w wywiadzie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską poruszyła temat poprawiania urody, który w świecie gwiazd jest dość powszechny, a nawet coraz młodsze osoby decydują się na lifting twarzy, jak chociażby Julia von Stein. A co na ten temat sądzi Iza z „Gogglebox"?

Oczywiście mogę sobie powstrzykiwać, pododawać, poujmować itd. tylko jest jedna rzecz, której się nie zrobi... oczy. Po nich widać. Wszystko można zrobić, ale oczu nie zmieni się. Oczy się zawsze będą starzeć, ale jak jest radość, to jednak te oczy zawsze będą troszeczkę młodsze. - mówi wprost gwiazda 'Gogglebox'

Uczestniczka hitowego programu TTV w dość dosadny sposób podsumowała, że nie ma kompleksów, a co za tym idzie potrzeby stosowania medycyny estetycznej:

Nie mam żadnych kompleksów, dlatego ja żadnej medycyny estetycznej nie stosuję - dodała Iza Zeiske

Obejrzyjcie całą rozmowę z Izą Zeiske na temat poprawiania urody. Gwiazda "Gogglebox" ma na ten temat jasne stanowisko. Co powiedziała o medycynie estetycznej, z której tak chętnie korzystają gwiazdy?

