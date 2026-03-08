Ilona Felicjańska zasiliła grono uczestniczek trzeciej edycji "Królowej przetrwania", która wystartowała na początku marca na antenie TVN-u. Gwiazda pojawiła się na spotkaniu prasowym reality show, podczas którego mieliśmy okazję zamienić z nią kilka słów. Podczas rozmowy został poruszony między innymi temat trudnej przeszłości modelki.

Burzliwa przeszłość Ilony Felicjańskiej

Ilona Felicjańska przez lata była jedną z bardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego show‑biznesu, ale jej życie prywatne nie było pozbawione dramatów. Celebrytka otwarcie mówiła o swojej walce z alkoholizmem - problem ten towarzyszył jej od wielu lat i doprowadził między innymi do pobytu na odwyku oraz licznych medialnych doniesień o skandalach związanych z jej relacjami i zachowaniem. W przeszłości została też skazana za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, a swoje problemy z używkami opisywała w wywiadach jako próbę ucieczki od trudnej rzeczywistości.

Najwięcej kontrowersji wzbudzał jej związek z Paulem Montaną - burzliwa relacja pełna kłótni, rozstań i powrotów przyciągała uwagę mediów. Para niejednokrotnie trafiała nawet do aresztu w Stanach Zjednoczonych po pijackiej awanturze, a ich małżeństwo zakończyło się rozwodem po latach pełnych wzlotów i upadków. Teraz Felicjańska wróciła do tego trudnego czasu w rozmowie z naszą reporterką.

To było bardzo ciężkie, emocjonalne i bardzo trudne. Muszę stwierdzić, że uzależnienie emocjonalne jest chyba najcięższym uzależnieniem wyznała przed naszą kamerą.

Jesteście ciekawi tej rozmowy?

