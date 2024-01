Dziennikarka i pisarka Edyta Folwarska, która napisała głośny erotyk „Pokusa”, o show-biznesie może powiedzieć wiele. Gwiazda prowadzi program „Disco weekend z blondi”, a także prowadzi największe festiwale muzyczne. Jej książka doczekała się ekranizacji, której podjęła się Maria Sadowska. Ostatnio spróbowała swoich sił w show „Królowa przetrwania”, w którym wystąpiła z takimi celebrytkami jak Natalia Janoszek, Monika Miller czy Marta Linkiewicz. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, jakie są stawki gwiazd disco polo.

Kojarzona przede wszystkim ze środowiskiem disco polo Edyta Folwarska w branży muzycznej i show-biznesie obraca się od kilkunastu lat. W tym czasie widziała już wiele. O kosmicznych stawkach gwiazd muzyki rozrywkowej, które wkroczyły do telewizji i bywają na największych festiwalach, mówi się regularnie. Udzielając wywiadu naszej reporterce, dziennikarka zwróciła uwagę, że artyści muszą podzielić się pieniędzmi z wieloma pracownikami.

Właśnie każdy myśli, że 25 tys. zł za koncert to jest dużo, ale to nie jest dużo. Dlatego, że bierzesz 25 tys. – minus 20 procent podatku, do tego masz pięć osób do podziałki, musisz zapłacić kierowcy, musisz zapłacić tancerzom, musisz zapłacić didżejowi, musisz wziąć gażę dla siebie, musisz pokryć koszty noclegu, koszty paliwa, jakieś jedzenie…

– powiedziała Edyta Folwarska.