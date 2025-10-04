Dominik Czuż to 25-letni elektryk, który na co dzień zajmuje się montażem systemów chłodnictwa. W pracy podróżuje po całej Polsce, jednak jego prawdziwą pasją jest muzyka. Choć nie ukończył żadnej szkoły muzycznej, samodzielnie nauczył się grać na kilku instrumentach, takich jak pianino, skrzypce, gitara i trąbka. W wolnych chwilach często występuje na ulicach Bielsko-Białej, gdzie gra i śpiewa dla przechodniów.

Jak Dominik Czuż trafił do "The Voice of Poland"?

Przełom w muzycznej drodze Dominika nastąpił dzięki przypadkowemu spotkaniu z Tomaszem Organkiem. Podczas jednego z występów ulicznych w Bielsko-Białej wokalista podszedł do niego i zachęcił, aby spróbował swoich sił w „The Voice of Poland”.

Pasujesz do tego programu, pasujesz do polskiej sceny muzycznej. Oczywiście granie na ulicy jest fajne, ale trzeba zrobić krok dalej i odważyć się wyjść na trochę większą scenę powiedział mu Tomasz Organek.

Dominik zdecydował się posłuchać tej rady i zgłosił się do 16. edycji programu. Wziął udział w Przesłuchaniach w Ciemno, które emitowane były w dzisiejszym odcinku „The Voice of Poland”.

Reakcje trenerów na występ Dominika

Występ Dominika Czuża w Przesłuchaniach w Ciemno wywołał prawdziwe poruszenie. Trenerzy programu – Michał Szpak, Margaret, Baron i Tomson – nie kryli zachwytu. Już po kilku dźwiękach widownia i jury byli pod wrażeniem jego głosu, charyzmy i scenicznej swobody.

Owacja na stojąco była tylko początkiem entuzjastycznych reakcji. Margaret z entuzjazmem stwierdziła:

Zwariowaliśmy totalnie na twoim punkcie! Chcę na ciebie patrzeć, chcę żebyś mówił te wszystkie rzeczy i chcę otwierać oczy ze zdziwienia!

Jeszcze mocniejsze słowa padły z ust Michała Szpaka:

Rozwaliłeś to totalnie! Wow! Zaginasz czasoprzestrzeń absolutnie. Powinni przed tobą ostrzegać alertem

Baron, jeden z trenerów, wyraził chęć przyjęcia Dominika do swojej drużyny i dodał:

Myślałem, że kolorowym ptakiem tej edycji jest Michał Szpak, ale zejdź z podium

Te słowa tylko podkreślają, jak mocne wrażenie wywarł na wszystkich 25-letni elektryk z Bielsko-Białej.

Co dalej czeka Dominika w programie "The Voice of Poland"?

Dominik Czuż, dzięki spektakularnemu występowi, przeszedł do kolejnego etapu programu – Bitew. Tam będzie musiał zmierzyć się z innymi uczestnikami w bezpośrednich pojedynkach wokalnych. W grze o zwycięstwo nadal pozostaje wielu utalentowanych kandydatów, ale Dominik już zapisał się w pamięci widzów i trenerów jako jeden z najbardziej oryginalnych uczestników tej edycji.

Cały występ Dominika będzie można zobaczyć już o 20:30 na antenie TVP2.

Jak potoczą się jego dalsze losy w „The Voice of Poland” – przekonamy się w kolejnych odcinkach emitowanych przez TVP2 i TVP VOD.

Dominik Czuż w "The Voice of Poland", fot. Natasza Młudzik, Arsen Petrovych, Krystian Szczęsny / TVP

